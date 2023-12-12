В Белом доме обозначили сроки исчерпания помощи Украине

Белый дом заявил, что денег на поддержку Украины у США осталось на пару недель

США планируют выделить Украине два пакета военной помощи в течение двух недель до конца года, после чего Вашингтон исчерпает свои средства. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNBC.

«Мы будем делать все возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать», — отметил политик.

При этом, Кирби подчеркнул, что в распоряжении США помощи только на две недели, после чего потребуется дополнительное финансирование. Также он добавил, что на предстоящей встрече президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским, американский лидер пообещает продолжить работу над согласием Конгресса по выделению новых средств.

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США вряд ли успеет заключить сделку по предоставлению дополнительного финансирования Украине и Израилю на сумму в размере 106 миллиардов долларов в обмен на изменение иммиграционного законодательства США на этой неделе и уйдет на новогодние каникулы до 9 января.