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10:36, 12 декабря 2023Мир

Сенат Конгресса США уйдет на каникулы до принятия финансирования Украины

Fox: Сенат США вряд ли заключит сделку по финансированию Украины на этой неделе

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Сенат Конгресса США вряд ли успеет заключить сделку по предоставлению дополнительного финансирования Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов в обмен на изменение иммиграционного законодательства США на этой неделе и уйдет на новогодние каникулы до 9 января. Об этом сообщает Fox News Digital со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

Однако Республиканская партия уже несколько недель пытается заключить соглашение, которое будет включать в себя более строгую политику безопасности границ и разделение помощи Украине и Израилю. «Республиканцы требуют хорошего законопроекта о границе, и не похоже, что они его получат», — заявил один из источников в американском Сенате.

По информации другого источника, соглашение по пограничной безопасности вряд ли будет достигнуто на этой неделе, но если оно и будет, то «очень незначительное».

Сенатор Джеймс Ланкфорд, возглавляющий республиканцев в переговорах, направленных на то, чтобы связать 61,4 миллиарда долларов, выделенных на финансирование Украины, с изменениями в системе предоставления убежища в США, также сомневается, что стороны прийдут к соглашению до конца недели. «Мы не сможем заключить [сделку] к четвергу или пятнице на этой неделе. Мы все еще работаем над текстом… и есть большие вопросы, которые не решены», — объяснил он.

Ранее стало известно, что в Конгрессе не запланировано рассмотрение запроса о помощи Киеву, несмотря на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. В этот день в парламентских комитетах пройдет слушание о конкуренции с Китаем и обсуждение расследования в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену.

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      Дарья Балацкая
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