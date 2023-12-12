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15:45, 12 декабря 2023Мир

Захарова сравнила пакеты помощи США Украине с преступной схемой

Захарова: новый пакет помощи США Украине является схемой по выводу денег
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Очередной пакет помощи США в 175 миллионов долларов, направленный Украине на поддержание военных возможностей, является ничем иным, как преступной схемой по выводу денег, но даже она не может работать бесконечно. В таком ключе высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС .

«Всего с начала СВО общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона составил около 113 миллиардов долларов. Половина из них пошла на военные нужды, остальные — на поддержку правительства и экономики Украины, но это только как официально заявляют в Вашингтоне. На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. Но даже она, учитывая, что она практически была легализована администрацией Байдена, не может работать бесконечно», — сказала она в ходе брифинга МИД.

Ранее Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в США для того, чтобы «шаромыжничать» и просить новые деньги для продолжения финансовой поддержки Украины. «На фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе США Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима», — отметила дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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