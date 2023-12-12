Захарова: Зеленский отправился в США шаромыжничать и просить деньги для Украины

Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в США для того, чтобы шаромыжничать и просить деньги для продолжения финансовой поддержки Украины. Так будущую встречу Зеленского с американским президентом Джо Байденом прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. На фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе США Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима», — заявила представитель МИД в ходе брифинга ведомства.

11 декабря стало известно, что президент США пригласил украинского коллегу на встречу в Белом доме. Ожидается, что стороны обсудят нынешние нужды Киева. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва будет пристально следить за ходом и результатами встречи.