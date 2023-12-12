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19:54, 12 декабря 2023Мир

В США описали речь Зеленского в Сенате как «все тот же старый хлам»

NYT: сенатор Шмитт назвал старым хламом речь Зеленского в Конгрессе США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Речь президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США является все тем же старым хламом, заявил сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт. Его цитирует газета The New York Times.

«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», — сказал парламентарий, отметив, что вместо разговора с президентом США Джо Байденом о сохранности американских границ сенаторам приходится слушать речь Зеленского про границы Украины.

«Нам еще предстоит услышать от нашего собственного президента о границе, нашей границе», — добавил Шмитт.

Ранее сенатор-республиканец от штата Канзас Джерри Моран по итогам встречи украинского лидера Владимира Зеленского с конгрессменами признал, что США были бы сегодня в лучшем положении, если бы раньше поддержали Украину и предоставили ей всю запрашиваемую военную помощь.

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      Виктория Кондратьева
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