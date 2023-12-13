Стало известно о просьбе Зеленского передать ракеты ATACMS большей дальности

Politico: Зеленский попросил США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности

Владимир Зеленский попросил США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности. О просьбе украинского лидера сообщает Politico.

По данным издания, при общении со спикером палаты представителей Майком Джонсоном он «поднял вопрос о необходимости поставок США версии армейской тактической ракетной системы большей дальности (ATACMS)».

Дальность ракет этого типо в зависимости от модификации составляет 165 и 300 километров.

Ранее стало известно, что Зеленский считает вопрос помощи Киеву не финансовым, а моральным. Он признал, что у США есть свои «огромные» внутренние проблемы, но Вашингтон всегда справлялся с возникающими трудностями.