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09:35, 13 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о просьбе Зеленского передать ракеты ATACMS большей дальности

Politico: Зеленский попросил США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности

Фото: Leah Millis / Reuters

Владимир Зеленский попросил США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности. О просьбе украинского лидера сообщает Politico.

По данным издания, при общении со спикером палаты представителей Майком Джонсоном он «поднял вопрос о необходимости поставок США версии армейской тактической ракетной системы большей дальности (ATACMS)».

Дальность ракет этого типо в зависимости от модификации составляет 165 и 300 километров.

Ранее стало известно, что Зеленский считает вопрос помощи Киеву не финансовым, а моральным. Он признал, что у США есть свои «огромные» внутренние проблемы, но Вашингтон всегда справлялся с возникающими трудностями.

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      Алевтина Запольская
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