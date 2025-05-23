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14:46, 23 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского призвали готовить детей к войне с Россией

Замглавы офиса Зеленского Верещук: Дети должны быть готовы к войне с Россией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дети на Украине должны быть готовы к войне с Россией, потому что конфронтация между странами будет длиться столетиями. Готовить школьников к конфликту призвала замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук, фрагмент ее интервью публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Если Россия будет знать, (...) что будет стрелять каждый дом и под ними будет гореть земля, тогда они не будут наступать. (...) Вот наша стратегия, мы ее закладываем со школы. Наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война», — заявила чиновник.

Она добавила, что конфликт Украины с Россией не закончится даже в случае перемирия, а общество должно приготовиться к войне, которая продлится еще несколько столетий.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы между Россией и Украиной. Он отметил, Вооруженные силы страны уже приступили к исполнению приказа.

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