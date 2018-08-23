Россиянам недоплатили миллиарды рублей

Просроченная задолженность по зарплате за июль выросла на 586,3 миллиона рублей (20,9 процента) по отношению к июню. Как сообщается в отчете Росстата, общий размер задолженности, по данным на 1 августа, достиг 3,38 миллиарда рублей.

Средний долг по зарплате составляет 67 тысяч рублей. Из общей суммы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 721 миллион рублей (21,3 процента), в 2016 году и ранее — 1,17 миллиарда рублей (34,6 процента).

К 1 августа зарплату в срок не выплатили более чем 50 тысячам работников, в том числе 44 процента приходится на долю работников обрабатывающих производств. 23 процента — строителей, 8 процентов — специалистов в области сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок, 6 процентов — транспортных работников, 5 процентов — работников добывающей отрасли.

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Самая частая причина невыплаты зарплаты — отсутствие у работодателя собственных средств, из-за этого до работников не дошло 3,32 миллиарда рублей. Остаток долга, 68,3 миллиона рублей, образовался в связи с тем, что вовремя не поступили ассигнования из бюджета.

Больше всего задолжали за работу в Дальневосточном федеральном округе — 828,7 миллиона рублей. Следом идут Северо-Западный федеральный округ с долгом в 708,9 миллиона рублей и Центральный федеральный округ — 611,3 миллиона рублей. Лучше дела обстоят на Урале, там за работу не выплатили 68,1 миллиона рублей.

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