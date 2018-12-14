Дерипаска поддержал сочинских зоозащитников

Бизнесмен Олег Дерипаска объединился с защитниками прав животных для того, чтобы изменить проект строительства крематория для животных в Сочи. Сейчас, по мнению обеспокоенной общественности, стройка осуществляется в опасной близости от приюта для собак, находящегося под опекой предпринимателя и может обесценить все усилия по организации волонтерского движения и поиску новых хозяев для питомцев приюта. Об этом пишет интернет-ресурс «Фонтанка.ру».

«На прошлой неделе администрация Сочи приняла решение о строительстве напротив нашего приюта крематория для животных. Я хочу поддержать сочинских зоозащитников, выступающих против этого решения», — приводит издание цитату бизнесмена. «Надеюсь, объединившись, мы сможем убедить городскую администрацию найти для этого сооружения более подходящее место», — призывает предприниматель.

Администрация Сочи разместила три заявки на сайте госзакупок по управлению капитальным строительством нового крематория для животных в конце ноября. Инициатива администрации сразу же встретила сопротивление в среде зоозащитников, написавших петицию, призывающую воспрепятствовать строительству. В настоящее время обращение неравнодушных граждан уже собрало более 686 тысяч подписей поддержки.

Приют «Поводог» в Сочи был открыт фондом «Вольное дело» по инициативе Олега Дерипаски в 2014 году. В настоящее время в приюте содержится около трехсот животных. За время функционирования заведения его сотрудникам удалось найти новых хозяев для более чем 750 собак.