Лондон утвердил черный список российских олигархов

Британские спецслужбы намереваются усилить давление на российских бизнесменов, которых разведка считает близкими к Кремлю. Об этом сообщает The Daily Telegraph. В список вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Борис и Аркадий Ротенберги.

Издание сообщает, что список был представлен премьер-министру Терезе Мэй и она его одобрила. Теперь Лондон собирается передать документ спецслужбам стран-союзников.

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Источник газеты в британском правительстве уточнил, что указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее стало известно, что в России действуют хакерские группировки, которые ищут потенциальных претендентов среди граждан на включение в санкционные списки для европейцев и американцев. В частности, собирается информация о банковских счетах и платежах.

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