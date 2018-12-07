Данные россиян собирали для введения новых санкций

В России действуют хакерские группировки, которые ищут потенциальных претендентов среди россиян на включение в санкционные списки для европейцев и американцев. Об этом на мероприятии AntiFraud заявил глава компании Group-IB Илья Сачков, сообщает РБК.

Сачков уточнил, что киберпреступники собирают информацию о банковских счетах и платежах. Злоумышленники внедряются в критическую инфраструктуру различных секторов экономики и в банки. По словам Сачкова, компания может незаметно находиться под наблюдением кибервзломщиков длительное время.

Анонимный источник в сфере кибербезопасности уточнил, что ему известно о двух-трех случаях, когда определенные люди подпадали под действие санкций именно благодаря активности хакеров.

Ранее специалисты из компании ASERT обнаружили хакерскую атаку, во время которой преступники внедрялись в браузеры пользователей ради шпионажа. Эксперты подозревают, что за атакой стоит проправительственная хакерская группировка APT.

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