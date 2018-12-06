Зафиксирована атака на российские банки

Специалисты компании Group-IB сообщили о массовой атаке хакеров на российские банки и промышленные предприятия. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», преступники действовали под видом государственных организаций.

Взломщики разослали жертвам более 11 тысяч писем, содержащих вирус RTM. Этот троян нацелен на кражу денег из платежных систем с помощью банковских сервисов.

Вредное ПО заражает компьютер жертвы после того, как та откроет вложенный в письмо файл. Затем преступники создают фальшивые платежные поручения. Одна успешная атака может принести злоумышленникам около 1,1 миллиона рублей.

В рассылке хакеры притворяются сотрудниками государственных учреждений. Среди фейковых «отправителей» — министерство труда и социального развития, суды, прокуратуры, управления надзорных органов. Оформление писем копирует служебную переписку.

Материалы по теме По кругу Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить

Массовые рассылки электронных писем начались в сентябре и продолжаются по сей день. Основная опасность такого нападения — в его длительности. Известно, что на данный момент атака успешно отражается большинством банков.

Вирус RTM активно использует одноименная хакерская группировка. Преступное объединение известно с 2015 года, их основная цель — крупные компании. Среди возможных жертв киберпреступников специалисты Group-IB называют банки, которые не используют защиту от целевых атак.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!