Данные 500 миллионов гостей отелей по всему миру утекли к хакерам

Хакеры взломали систему бронирования компании Marriott и получили доступ к личной информации 500 миллионов постояльцев отелей. Об этом представители организации сообщили CNN.

Массивы данных содержат имена и фамилии посетителей гостиниц, их номера паспортов, контакты (телефоны и электронные адреса) и информацию о поездке. Часть учетных записей включает подробные платежные данные.

Представители Marriott заявили, что хакеры могли расшифровать данные кредитных карт гостей. «Нам не хватило того, чего заслуживают наши гости и чего мы ожидаем от нас самих. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их», — заявил гендиректор компании Арне Соренсон (Arne Sorenson).

Взлом был направлен на базу бронирования Starwood, которую группа Marriott приобрела в 2016 году. Из-за этого инцидента акции международной компании упали на 6 процентов. Всего Marriott имеет 5,7 тысячи объектов недвижимости в более чем 110 странах.

Сеть отелей заявила об атаке в правоохранительные органы. Пострадавшие постояльцы получат уведомления о произошедшем на электронную почту. Для них также будет создан специальный информационный сайт.

Ранее представители Facebook заявили о взломе систем соцсети. Хакеры могли получить контроль над аккаунтами пользователей, используя брешь в системе безопасности.

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