Сбой в мессенджере привел к массовой рассылке сообщений от умерших друзей

Пользователи Facebook Messenger сообщили, что сервис отправил им новые уведомления о давно полученных сообщениях. Некоторым юзерам пришли послания от давно ушедших из жизни друзей.

Об ошибках в работе сервиса пользователи сообщили в Twitter. Британец Адам признался, что из-за проблем в мессенджере он будто заново пережил потерю близкого человека.

«Спасибо тебе, Facebook, за то, что посылаешь мне уведомления о сообщениях, присланных больше года назад. Многие из них — со дня кончины моего партнера Дина, и сейчас я провел вечер в страхе, что меня еще ждет», — пожаловался Адам.

В комментариях пользователи соболезновали Адаму и называли мессенджер Facebook худшей вещью в жизни любого человека.

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Юзер Макс ЛаФейв (MaxLaFave) также получил сообщения от людей, с которыми не разговаривал годами. «Хакеры или привидения?» — испуганно уточнял он у подписчиков.

Комментаторы подтвердили, что столкнулись с аналогичной проблемой. «У меня все то же самое. Вот что бывает, когда большая корпорация управляется детьми», — злился один из них. «То же самое происходит прямо сейчас. Адски раздражает», — жаловался другой.

Позднее в интервью изданию Mashable представители Facebook назвали эту ошибку случайной. «Это произошло из-за обновлений программного обеспечения, проблема полностью решена. Просим прощения за недоразумение», — сообщили в соцсети.

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