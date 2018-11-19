Глава Роскомнадзора поведал о байках мессенджеров про анонимность

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что анонимность мессенджеров — не более чем маркетинговая уловка, к которой прибегают их владельцы. Об этом он высказался в колонке для ТАСС.

Он назвал предлагаемую анонимность «мнимой», поскольку при установке приложения для обмена сообщениями пользователь добровольно открывает мессенджеру доступ к своим контактам. «Открывая приложению доступ к контактам, вы разрешаете идентифицировать, кто из вашего списка контактов им пользуется. Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет», — напомнил руководитель ведомства.

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При этом владелец мессенджера фактически не несет ответственности за безопасность личных данных и передаваемый пользователями контент, продолжает Жаров.

По его словам, новые правила идентификации, которые предлагает ввести его ведомство, сохраняют право граждан на тайну переписки и создают «коммуникационную среду, основанную на доверии».

Согласно предлагаемым правилам проверки пользователей мессенджеров, этими приложениями сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. По замыслу авторов новых правил, сервисы для обмена сообщениями обязаны проверять личность пользователей и передавать информацию о них сотовым операторам. На ответ оператору связи отведут 20 минут. Идентификация будет считаться пройденной, если данные о пользователе совпадут с информацией в базе компании.

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