ФСБ вознамерилась облегчить себе доступ к переписке пользователей

Глава ФСБ Александр Бортников предложил создать систему хранения для ключей шифрования переписки в мессенджерах. По его мнению, это облегчит спецслужбам доступ к переписке террористов, передает РИА Новости.

Выработать единые правила обращения с ключами шифрования можно только при тесном сотрудничестве силовиков, операторов связи и телекоммуникационных компаний, полагает руководитель ведомства.

«При этом права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены», — цитирует Бортникова агентство.

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Из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования, которые позволяют читать переписку пользователей, в России заблокирован Telegram. Владелец мессенджера Павел Дуров заявлял, что требование ФСБ не только противоречит конституции, но и неисполнимо технически.

В начале ноября правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров, в соответствии с которыми ими сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Мессенджеры могут обязать проверять личность пользователей и передавать информацию о них сотовым операторам. По замыслу авторов новых правил, на ответ оператору связи отведут 20 минут. Если данные о пользователе совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной.

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