Мессенджеры обяжут проверять личность пользователей

Правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров, в соответствии с которыми этими приложениями сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Мессенджеры будут передавать сотовым операторам информацию о своих клиентах для подтверждения личности. На ответ оператору связи отводится 20 минут. Если данные о пользователе совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. Мессенджер присвоит абоненту уникальный код, который сотовые компании будут вносить в свои базы данных. Также операторы будут обязаны хранить сведения о том, какими мессенджерами пользуется человек.

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Если же сотовый оператор не обнаружит в базе номеров такого клиента, пользователю откажут в идентификации. В этом случае он не сможет воспользоваться услугами мессенджера. Также верификация будет провалена, если компания будет искать информацию об абоненте дольше 20 минут. Если пользователь сервиса сообщений поменяет информацию о себе или оператора связи, он должен будет пройти идентификацию повторно. За неисполнение этих правил для владельцев мессенджеров предусмотрена административная ответственность

Как пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров, такие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан. «Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», — подчеркнул Жаров.

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