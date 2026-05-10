Менеджер Чимаева рассказал о его состоянии после поражения от Стрикленда

Менеджер Чимаева Шаммас: С Хамзатом после поражения от Стрикленда все в порядке

Махди Шаммас, менеджер представляющего ОАЭ бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева, рассказал о состоянии спортсмена после поражения от американца Шона Стрикленда на турнире UFC 328. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя бойца, с ним все в порядке. «Скоро он вернется», — добавил Шаммас.

Ранее стало известно, что россиянин выиграл почти 320 тысяч рублей на поражении Чимаева от Стрикленда. Коэффициент на этот исход составлял 7,1.

Чимаев и Стрикленд провели главный бой турнира UFC 328 в Ньюарке. Поражение от американца стало для чеченского бойца, представляющего ОАЭ, первым в карьере. Также он лишился звания чемпиона организации.