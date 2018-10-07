Российские полицейские стали вычислять наркоманов по приложению Telegram

Полицейские Москвы, Петербурга, Сочи и других городов требуют от прохожих разблокировать телефон и показать переписку в Telegram якобы в рамках борьбы с наркоторговлей, выяснил Tjournal. В первую очередь проверяют посетителей парков.

Несколько пользователей мессенджера анонимно рассказали изданию, как сотрудники полиции заставляли их показывать содержимое своих смартфонов. Так, один из москвичей сказал, что его остановили возле Ботанического парка рядом с метро Владыкино, изучили два его телефона на наличие Telegram и Tor и осмотрели руки в поисках грязи под ногтями.

Житель Красноярска вспоминал, как однажды зимой стоял на остановке, зашел в аптеку погреться и в ожидании автобуса стал копаться в телефоне. Из-за этого сотрудник полиции заподозрил его в распространении наркотиков, потребовал показать ему фотографии и переписки в телефоне, а на вопрос зачем ответил: «Я найду, зачем».

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По словам собеседников Tjournal, силовиков интересуют чаты с людьми с ненастоящими или иностранными именами, сохраненные сообщения, фотографии, заметки, недавние приложения. Смотрят переписки не только в Telegram, но и в WhatsApp. За отказ показать разблокированный телефон горожанам угрожают поездкой в отделение.

В ответ на публикацию пресс-служба МВД отрапортовала, что изложенная в материале информация «не соответствует действительности». В ведомстве отметили, что проверка сообщений и звонков на телефоне незаконна без соответствующего судебного решения, и посоветовали пострадавшим обратиться в полицию.

Ранее Readovka писала, что в Смоленске полицейские проверяют телефоны у гуляющих в местном парке горожан и ищут в нем приложение Telegram. Якобы этим мессенджером в регионах пользуются в основном наркопотребители и наркоторговцы. Источник издания в силовых ведомствах утверждал, что таким способом удалось поймать несколько диллеров.

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