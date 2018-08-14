Следственный комитет закупил устройства для взлома Telegram

Военное управление Следственного комитета России приобрело китайские комплексы по извлечению данных из смартфонов и компьютеров. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Ведомство закупило два чемодана с комплексом iDC-8811 Forensic MagiCube общей стоимостью пять миллионов рублей. Устройство умеет обнаруживать и декодировать историю сообщений в популярных мессенджерах, включая Telegram, Viber и Skype, а также добывать данные о пользователе из Facebook и Twitter.

Девайс китайской компании MagiCube способен взламывать смартфоны под управлением операционных систем iOS и Android, что позволяет хакерам получить доступ к адресу электронной почты и номеру телефона владельца. Отмечается, что на взлом iPhone уходит порядка девяти минут.

«Раньше Следственный комитет ориентировался на израильские и американские решения, но политическая ситуация изменилась. Мы не определяем политику "большого" Следственного комитета, но плотно работаем с военно-следственным управлением и акцент делаем на ту технику, которая наиболее защищена от возможных уязвимостей и может эксплуатироваться не менее 10 лет», — объяснил выбор ведомства Дмитрий Сатурченко, генеральный директор компании «Эстер Солюшнс», связанной с поставщиками китайского оборудования «Экспертэкспресс».

В марте сообщалось, что региональные управления ФСБ, Следственного комитета и МВД приобрели инструменты израильской компании Cellebrite для взлома любого iPhone.

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