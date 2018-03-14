ФСБ и МВД закупили инструменты для взлома любого iPhone

Региональные управления ФСБ, Следственного комитета (СК) и МВД закупили оборудование для взлома любых смартфонов под управлением iOS и Android. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на сайт госзакупок.

Cиловики приобрели программное и аппаратное обеспечение UFED израильской компании Cellebrite, которая специализируется на взломе мобильных устройств Apple и других производителей.

Как отмечает «Би-би-си», ведомства покупают оборудование не напрямую, а через российских партнеров израильской фирмы — компании «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии». Комплекс для взлома смартфонов UFED Touch2 обошелся волгоградскому управлению СК в 800 тысяч рублей. Сотрудники хабаровского управления потратили на систему 1,2 миллиона рублей.

Израильские разработчики оборудования утверждают, что обход блокировки позволяет получить любую информацию со смартфона, включая историю звонков, СМС и переписку в Telegram. Для взлома устаревших моделей требуется несколько минут, для новых смартфонов может понадобиться несколько дней.

Руководство Сбербанка также закупило системы для взлома смартфонов. Представители банка отметили, что будут использовать их для борьбы с вирусами на Android.

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