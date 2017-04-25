Антивирус по ошибке начал блокировать Facebook и уничтожать Windows

Пользователи антивируса Webroot сообщили о массовом сбое работы компьютеров на Windows. Об этом сообщает издание ZDNet.

По неизвестным причинам приложение после обновления начало отмечать системные фалы Windows как вредоносные и массово отправлять их в карантин. Это парализовало работу компьютеров пользователей, пользующихся антивирусом. Кроме того, сайт социальной сети Facebook также оказался недоступен, поскольку защита начала опознавать его как фишинговый ресурс.

В сети юзеры активно атакуют социальные сети Webroot: в Twitter антивируса пришли сотни сообщений о неполадке. В ответ компания зачем-то опубликовала памятку о вредоносном программном обеспечении.

Через некоторое время в Webroot сообщили, что сбой устранен, но тысячи пользователей остались с неработающей операционной системой. В частности, исправления ошибки до сих пор ожидают корпоративные клиенты.

Webroot — американская антивирусная программа, которой пользуются около 30 миллионов человек по всему миру. Согласно указанной на сайте информации, ее используют такие крупные компании как Cisco, Cellebrite и Virgin Media.