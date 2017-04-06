На взломщиков-антисемитов напали поддерживающие евреев хакеры

На анонимных хакеров, желающих принять участие в ежегодной кибератаке #OpIsrael на пользователей из Израиля, напали неизвестные взломщики. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Необычную активность заметили специалисты Digital Shadows. Они изучили рекламную кампанию группировки Anonymous в Facebook, Twitter и YouTube, которая традиционно призывает присоединиться к хакерскому флешмобу против евреев. Выяснилось, что некто распространяет в Twitter вредоносный софт, замаскированный под специально разработанное для предстоящей атаки приложение на Android и Windows.

В действительности программа содержала троян, с помощью которого злоумышленники получают удаленный доступ к камере и микрофону устройства, а также сообщениям и звонкам. Издание отмечает, что зараженный файл для Windows был удален с сайта хакеров, но специалисты утверждают, что в нем также содержалась программа для дистанционной слежки.

Пропалестински настроенные члены группировки Anonymous каждый год проводят DDoS-атаки на израильских пользователей, компании и правительственные организации. По мнению специалистов, эти акции вряд ли можно назвать реальной угрозой, поскольку большинство нападений оказываются безуспешными. Обычно массовые атаки проводятся 7 апреля в преддверии Дня памяти жертв холокоста (каждый год памятная дата выпадает на разные дни в период с 7 апреля по 7 мая).

Впервые флешмоб среди хакеров-антисемитов был проведен в 2013 году. Тогда к акции присоединились хакерские группы Anonymous Arab, AnonGhost, AnonSec и объединение Meca.