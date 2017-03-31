Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников «Исламского государства»

Хакеры взломали новостной сайт запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Amaq и внедрили в него вредоносный софт. Об этом сообщает Vocativ.

Под видом установки Flash Player посетители скачивают опасное программное обеспечение, которое позволяет хакерам удаленно получать информацию с инфицированных компьютеров. Кроме того, вредоносная программа может быть установлена на мобильные устройства на базе Android и использована для шпионажа за юзерами: она отслеживает местоположения по GPS и открывает доступ к СМС, фотографиям, видео и контактам мобильного телефона.

Администраторы Amaq предупредили посетителей об угрозе в своем Telegram-канале, отмечает издание. Кроме того, предупреждение распространили на форумах, посвященных ИГ.

На данный момент ни одна из хакерских группировок не взяла на себя ответственность за взлом сайта, но в Twitter-аккаунте одного из членов связанной с Anonymous группировкой появились сообщение «Мы идем за вами» и упоминание портала Amaq.

Одно из подразделений Anonymous активно противостоит исламистам в интернете. Неизвестные хакеры постоянно выслеживают активных последователей ИГ в Twitter и взламывают их.