Официальную статистику по снижению миграции в Россию объяснили

17:02, 10 мая 2026

Эксперт МВД Галас объяснила снижение миграции в РФ языковым заслоном для детей
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Снижение миграции в Россию на десять процентов, о чем свидетельствуют данные МВД, произошло за счет несовершеннолетних, не владеющих русским языком. Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» рассказала профессор Финансового университета при правительстве, член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД России Марина Галас.

28 января был введен закон об обязательном обмене данными о детях-иностранцах между органами МВД и образовательными структурами. В том числе речь идет об информации, связанной с реализацией ограничений по приему в школу детей, не способных проходить обучение на государственном языке, напомнила Галас.

Такие сведения позволяют правоохранителям оперативно узнавать о родителях, которые не обеспечили своим детям должный уровень знаний, и рассматривать их как нежелательных. «Вот именно эта категория иностранных граждан представила нам десять процентов сокращения от пребывания на территории Российской Федерации», — заключила эксперт.

Ранее МВД обнародовало параметры пилотного проекта по целевому набору иностранных работников. Он предполагает завоз в страну в период 2027-2030 годов 1,7 миллиона человек, две трети из которых придется на жителей стран СНГ.

