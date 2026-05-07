13:17, 7 мая 2026

МВД анонсировало эксперимент по завозу в Россию 1,7 миллиона мигрантов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России обнародовало параметры пилотного проекта по апробации целевого набора иностранных работников. Детали пакета документов, состоящего из четырех законопроектов, изучил «Коммерсантъ».

Речь в них идет как о самом проведении эксперимента в рамках новой Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, так и о необходимых изменениях в Трудовой, Налоговый и Бюджетный кодексы. Как следует из финансово-экономического обоснования, доходы бюджета от нововведений составят 13,6 миллиарда рублей.

Такая сумма рассчитана с учетом предполагаемого количества мигрантов, которые в 2027-2030 годах приедут в Россию по новым правилам — это 1,7 миллиона человек. Из них на жителей стран СНГ придется более двух третей от общего числа — 1,2 миллиона человек.

Главной разницей с текущей практикой выдачи патентов и разрешительных документов на привлечение и на работу иностранных граждан фактически стал отказ от интеграции приезжих в российское общество. Их предлагается рассматривать исключительно как рабочую силу, временный способ закрыть потребность предприятий.

Оргнабор предлагается устроить по реестровой модели, то есть не требующей выдачи бумажного документа. Для этих целей МВД до конца 2026 года понадобится новая информационная система, расходы на которую должен будет взять на себя какой-то коммерческий оператор. В дальнейшем он безвозмездно передаст систему государству в обмен на право обрабатывать государственные пошлины участников проекта.

Механизм набора требует от работодателей подать заявку на включение в систему, после чего МВД найдет им сотрудников. При этом компании должны будут доказать, что в состоянии предоставить жилье и медицинскую помощь мигранту на весь срок работы. Сам приезжий должен будет встать на учет, получить идентификационную карту и пройти ряд медицинских освидетельствований, в том числе геномную регистрацию.

Для покрытия расходов государства предполагается введение госпошлин за внесение информации в реестры. Кроме того, иностранные работники должны будут платить налог на доходы в виде фиксированных авансовых платежей по базовой ставке 1,2 тысячи рублей в месяц.

Научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии Юлия Флоринская указала, что предлагаемая мера окажется удобной только для крупных работодателей, а средний и мелкий бизнес столкнутся с проблемами. Независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов не смог предположить, какая коммерческая структура захочет заниматься созданием информсистемы, расходы на которую превысят, по его оценке, 200 миллиардов рублей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что обеспечить рост российской экономики без использования мигрантов будет сложно, какой-то завоз трудоспособного населения необходим.

