Российский министр призвал не ждать экономического роста без завоза мигрантов

Министр Решетников назвал сложной задачу экономического роста РФ без мигрантов

Обеспечить рост российской экономики без использования мигрантов будет сложно, какой-то завоз трудоспособного населения необходим. Об этом на форуме «Альфа-Саммит» заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости.

«Поэтому нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Но тем не менее она нужна», — подчеркнул чиновник, добавив, что само по себе выстраивание грамотной системы привлечения и удержания необходимых кадров является большим вызовом.

Другим ключевым фактором роста министр назвал повышение производительности, что должно сопровождаться роботизацией, внедрением технологий и искусственного интеллекта (ИИ). В качестве уже оказывающего положительное влияние момента Решетников выделил появление платформенной экономики, вносящей значительные организационные изменения.

Однако в случае миграции, заметил глава МЭР, Россия сталкивается с большим количеством конкурентов. Трудоспособное население сокращается в Китае, рабочие нужны арабским странам, поэтому борьба за кадры идет серьезная. А так как России хотелось бы иметь работников, уже знающих язык, адаптированных, то выбор еще более ограничен.

Решетников признал, что кадровый резерв в стране исчерпан, найти новые ресурсы в сложившихся на внутреннем рынке реалиях будет сложно.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты из Средней Азии начали все активнее уезжать в Европу, поскольку уровень оплаты труда в России их перестает устраивать. В результате российские работодатели активнее смотрят в сторону Индии, Юго-Восточной Азии и стран Африки.