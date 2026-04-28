12:58, 28 апреля 2026

Власти признали серьезную проблему российской экономики

Решетников констатировал исчерпание кадровых резервов в России
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

К настоящему времени кадровый резерв в России фактически исчерпан, найти новые ресурсы в сложившихся на внутреннем рынке реалиях будет крайне сложно. Об этом заявил глава Министерства экономического развития (Минэка) РФ Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

В нынешних условиях, пояснил министр, важнейшей задачей станет стимулирование повышения производительности труда действующих работников. Этому могут поспособствовать в том числе изменения в российском законодательстве, пояснил Решетников.

Подготовку законодательных изменений глава ведомства назвал «серьезным шагом» на пути к повышению производительности труда в стране. «Не сказать, что мы решим этим законом все вопросы, но это серьезный шаг», — констатировал Решетников.

Ранее он заявил, что ситуация в российской экономике сейчас сложнее, чем в предыдущие несколько лет. С 2021 года, указывали аналитики FinExpertiza, кадровый резерв в стране сократился примерно на три миллиона человек.

На фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений резервы оказались «во многом исчерпаны», подчеркивал Решетников. Дополнительной проблемой для бизнеса стала адаптация к налоговым изменениям, в частности, к повышению ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. Эти факторы представляют серьезные вызовы для российской экономики, заключил министр.

