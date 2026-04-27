Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:52, 27 апреля 2026Экономика

Российский рынок труда столкнулся с новой проблемой

FinExpertiza: Кадровый резерв в России резко сократился за последние пять лет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

За последние пять лет кадровый резерв в России сократился на три миллиона человек — примерно с семи до четырех миллионов работников. О новой проблеме, с которой столкнулся отечественный рынок труда, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza.

Речь идет о людях, которые не трудоустроены в настоящее время, но в целом готовы выйти на рынок труда при подходящих им условиях. Только за прошлый год таких граждан в России стало меньше еще на 415 тысяч, уточнили аналитики. На этом фоне доля кадрового резерва по отношению к числу занятых снизилась на четыре процентных пункта — с 10 в 2021 году до 6 процентов к концу 2025 года.

«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
В результате сейчас на одну доступную на внутреннем рынке труда вакансию приходится все меньше потенциальных кандидатов. Это обстоятельство еще в большей степени усложняет российским работодателем поиск квалифицированных работников, что особенно актуально на фоне острого кадрового голода, с которым столкнулось большинство отраслей экономики, констатировали эксперты.

Еще одной проблемой, с которой за последнее время столкнулся российский рынок труда, стала его фактическая заморозка. На фоне роста издержек и усиления закредитованности все большее число отечественных работодателей стали массового переводить сотрудников в режим частично занятости. Ближе к концу прошлого года число работников, трудящихся в формате неполной рабочей недели, достигло 5,5 миллиона человек. Одновременно с этим компании стали менее активно интересоваться поиском новых сотрудников и делать ставку на действующих опытных работников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok