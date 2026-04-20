15:21, 20 апреля 2026

Европа начала лишать Россию мигрантов из Средней Азии

Сотрудник института РАН Биссон: Мигранты из Средней Азии все чаще выбирают ЕС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Структура потоков рабочей силы из Средней Азии меняется, поскольку трудовые мигранты из стран региона все активнее едут в Евросоюз, а не в Россию. Об этом рассказала старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Любовь Биссон, передает РИА Новости.

По ее словам, российское направление пока еще остается приоритетным, но теперь это уже не так очевидно, как пять лет назад.

При этом Европу активно интересует среднеазиатская трудовая сила, этот интерес наблюдается с обеих сторон. Чаще всего мигрантов оттуда принимают Польша, Литва, Румыния и Болгария. Впрочем, нередко после набора опыта в этих странах они перемещаются в Западную Европу, где могут рассчитывать на больший доход.

Ранее мэр Оренбурга Альберт Юмадилов объяснил, что завоз 70 рабочих из Сенегала для уборки улиц необходим в связи с невозможностью отыскать сотрудников среди россиян. Африканцы, указал градоначальник, готовы работать шесть дней в неделю за небольшую зарплату.

Представители бизнеса подтверждают, что мигранты из стран дальнего зарубежья оказываются более доступными по сравнению с представителями стран Средней Азии. У последних зарплатные требования в полтора-два раза выше, поэтому службы по найму смотрят в сторону Индии, Вьетнама, Филиппин или Кении.

