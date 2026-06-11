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20:54, 11 июня 2026Мир

Трамп передумал бить по Ирану

Трамп отменил запланированные удары по Ирану из-за прогресса в переговорах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану из-за прогресса в переговорах. Об этом сообщается в его аккаунте в соцсети Truth Social.

«В связи с тем, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент США, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки по Ирану», — утверждается в публикации.

Американский лидер добавил, что морская блокада будет оставаться в силе до завершения этой сделки.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести по Ирану удары в ночь на 12 июня, а также захватить остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.

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