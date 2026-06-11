Трамп передумал бить по Ирану

Трамп отменил запланированные удары по Ирану из-за прогресса в переговорах

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану из-за прогресса в переговорах. Об этом сообщается в его аккаунте в соцсети Truth Social.

«В связи с тем, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент США, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки по Ирану», — утверждается в публикации.

Американский лидер добавил, что морская блокада будет оставаться в силе до завершения этой сделки.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести по Ирану удары в ночь на 12 июня, а также захватить остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.