Российские перевозчики предупредили о росте потребности в мигрантах

«АвтоГрузЭкс»: Потребность в мигрантах на складах в России вырастет в 1,5 раза

К концу 2027 года потребность в работниках из стран дальнего зарубежья на российских складах вырастет в полтора раза, а с начала 2025 года их количество уже увеличилось на 40 процентов. Об этом говорится в обзоре, составленном ассоциацией «АвтоГрузЭкс», компаниями «Трудоргнабор», «Интруд» и сетью магазинов «О’кей», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о трудовых мигрантах из таких стран, как Индия, Мьянма, Филиппины, Кения, Вьетнам, Шри-Ланка, готовых из-за безработицы и низкого уровня зарплат на родине работать в России.

Чаще всего компании нанимают из дальнего зарубежья грузчиков, комплектовщиков, фасовщиков, упаковщиков, а также водителей штабелеров и погрузчиков при наличии у них соответствующих прав. Директор по связям с госорганами и коммуникациям «Интруда» Оксана Токарева отметила, что по потребности в мигрантах отрасль уступает только строительству.

Руководитель подбора и адаптации в логистической компании ПЭК Дмитрий Колтунов расссказал, что уже в этом году у них ожидается привлечение к труду мигрантов из Индии и Кении.

Главным преимуществом названных стран является готовность приезжих адаптироваться под российские требования и работать за предлагаемые деньги. По данным сервиса WageCentre, средняя зарплата в Индии по итогам 2025 года составила 100 долларов в месяц, то есть менее восьми тысяч рублей по текущему курсу. В Кении и Вьетнаме доход почти в три раза выше, но это все равно гораздо хуже, чем предлагаемые в России условия.

Между тем мигранты из стран Средней Азии, традиционного в последние десятилетия направления, становятся слишком дорогими. Их уровень зарплатных ожиданий превышает запросы индийцев или африканцев в полтора-два раза.

По словам Колтунова, попытки российских властей усложнить наем мигрантов из стран СНГ дополнительно снижают интерес к ним. Речь идет об аннулировании патентов или разрешений на работу в новых случаях. Например, если работа продолжается менее десяти месяцев в году или доходы семьи из расчета на каждого члена находятся на уровне ниже прожиточного минимума.

Найму граждан из стран дальнего зарубежья мешает необходимость доказывать невозможность закрыть вакансию с помощью россиян, а также длительный срок оформления документов, в среднем занимающий два месяца.

Ранее мэр Оренбурга Альберт Юмадилов объяснил завоз 70 рабочих из Сенегала для уборки улиц тем, что найти на эти должности желающих в России не получается.