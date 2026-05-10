Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:14, 10 мая 2026Бывший СССР

Бывший президент Армении призвал не портить отношения с Россией

Экс-президент Армении Кочарян: Ереван открыто портит отношения с Россией
Ольга Коровина

Фото: Sergei Grits / AP

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что власти страны открыто портят отношения с Россией и Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС.

Экс-глава республики в ходе встречи с избирателями подчеркнул, что Россия примет радикальные решения, когда «чаша ее терпения наполнится», и призвал граждан подумать, что они будут делать в таком случае. «Россия — большая страна и очень терпеливая, но есть черта, которую, когда переходят, она не прощает, и примеры тому многочисленны», — подчеркнул Кочарян.

Ранее он заявил, что Армения не сможет стать членом Европейского союза (ЕС). Кочарян подчеркнул, что, вероятно, ЕС приостановит политику расширения, так как внутри объединения назрел серьезный кризис, и сейчас членам объединения необходимо разобраться, «что они хотят и куда они движутся».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армении следует как можно скорее определиться насчет своего участия в ЕС или ЕАЭС. Он подчеркнул, что Еревану необходимо своевременно сообщить о своем решении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле потребовали разъяснений от Армении. Причиной стали антироссийские заявления Зеленского в Ереване

    Назван фаворит матча между «Реалом» и «Барселоной»

    КНДР приняла закон о защите Ким Чен Ына с помощью ядерного оружия

    Аналитик высказался о переходе ЕС на российские энергоносители

    В США заявили о продолжении переговорного процесса с Ираном по урегулированию конфликта

    Менеджер Чимаева рассказал о его состоянии после поражения от Стрикленда

    Врач назвал незаметно убивающую здоровье сердца привычку

    Германия отвергла предложение Путина

    Москвичам назвали сроки появления туч комаров

    Назван желаемый Трампом сценарий завершения конфликта в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok