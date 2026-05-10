Бывший президент Армении призвал не портить отношения с Россией

Экс-президент Армении Кочарян: Ереван открыто портит отношения с Россией

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что власти страны открыто портят отношения с Россией и Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС.

Экс-глава республики в ходе встречи с избирателями подчеркнул, что Россия примет радикальные решения, когда «чаша ее терпения наполнится», и призвал граждан подумать, что они будут делать в таком случае. «Россия — большая страна и очень терпеливая, но есть черта, которую, когда переходят, она не прощает, и примеры тому многочисленны», — подчеркнул Кочарян.

Ранее он заявил, что Армения не сможет стать членом Европейского союза (ЕС). Кочарян подчеркнул, что, вероятно, ЕС приостановит политику расширения, так как внутри объединения назрел серьезный кризис, и сейчас членам объединения необходимо разобраться, «что они хотят и куда они движутся».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армении следует как можно скорее определиться насчет своего участия в ЕС или ЕАЭС. Он подчеркнул, что Еревану необходимо своевременно сообщить о своем решении.