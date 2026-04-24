В Армении высказались о возможном вступлении в ЕС

Кандидат на пост премьера Кочарян признал невозможность вступления Армении в ЕС

Армения не сможет стать членом Евросоюза. О невозможности вступления страны в объединение заявил кандидат на пост премьера республики Роберт Кочарян в интервью RTVI.

«Мы никогда не говорили, что политически движемся к Евросоюзу: мы понимали, что, во-первых, это нереально, во-вторых, мы живем в регионе, куда Евросоюз и не собирается», — сказал политик.

Он подчеркнул, что, вероятно, Евросоюз приостановит политику расширения, так как внутри объединения назрел серьезный кризис, и сейчас членам объединения необходимо разобраться, «что они хотят и куда они движутся».

Ранее замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что присоединение Армении к ЕС обойдется ей в 23 процента ВВП.