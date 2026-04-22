В России предупредили о катастрофическом уроне от вступления Армении в Евросоюз

Замсекретаря СБ РФ Шевцов: Присоединение Армении к ЕС обойдется ей в 23 % ВВП

Возможное вступление Армении в Евросоюз (ЕС) обойдется постсоветской стране примерно в 23 процента национального валового продукта. О катастрофических последствиях реализации подобного сценария предупредил заместитель секретаря Совета безопасности (Совбеза) РФ Алексей Шевцов, его слова приводит ТАСС.

В случае вступления в ЕС властям Армении придется вводить систему таможенного контроля. Реализация этой меры снизит ВВП республики на 7,7 процента, полагает Шевцов. Другими негативными последствиями он назвал массовое сокращение местного рынка труда и стремительный рост инфляции.

Все это в конечном счете приведет к заметному ухудшению качества жизни рядовых граждан постсоветской страны, отметил замсекретаря российского Совбеза. Предпосылками станут в том числе удорожание энергоресурсов, включая природный газ, и падение внутреннего потребления более чем на 20 процентов.

Местным производителям, в свою очередь, придется конкурировать с европейскими. Выдерживать давление с учетом квотирования рынка ЕС и необходимостью соответствовать техническим регламентам армянским компаниям будет крайне сложно, заключил Шевцов.

Ранее о колоссальных потерях в случае сближения Армении с ЕС предупредил вице-премьер России Алексей Оверчук. По итогам 2025 года, напомнил он, двусторонний товарооборот сократился почти вдвое на фоне разговоров о возможном вступлении постсоветской страны в европейский блок. В дальнейшем потери могут стать еще более весомыми как для Еревана, так и для Москвы, констатировал Оверчук.