Директор ФСБ обвинил Telegram в двуличии

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников упрекнул руководство мессенджера Telegram в двойных стандартах. По словам главы ведомства, мессенджер выступает против вторжения в частную переписку своих пользователей, однако самостоятельно занимается чисткой сообщений, передает «Интерфакс».

Бортников подчеркнул, что доступ к переписке пользователей необходим его ведомству в интересах «защиты общества и государства», а именно для поимки террористов. «Мы видим, что все, что происходит в закрытых чатах и передается в каналах связи между террористами, не всегда попадает и становится достоянием спецслужб с учетом шифрования, которое активно используется этими структурами», — заявил Бортников.

Однако вопрос о содействии спецслужбам не находит понимания у собственников Telegram, добавил он. «Но со стороны компании было сказано: "Мы не можем нарушить частные права граждан, хотя сами чистим это информационное поле"», — сказал глава ФСБ.

Накануне, 7 ноября, Бортников заявил о необходимости создать систему хранения для ключей шифрования, которые позволяют читать переписку пользователей в мессенджерах. «При этом права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены», — заверил директор ФСБ.

О том, что требование предоставлять ключи шифрования нарушает гарантированные гражданам конституцией права, неоднократно говорил владелец Telegram Павел Дуров. Его мессенджер заблокирован в России из-за отказа подчиниться ФСБ.

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