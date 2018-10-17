Дуров нашел повод упрекнуть WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что руководство WhatsApp не защитило интересы своих пользователей, и раскритиковал алчность крупных компаний. Свои рассуждения он опубликовал в личном Telegram-канале.

Со слов Дурова, увольнение создателя WhatsApp Яна Кума из Facebook продемонстрировало, к чему ведет продажа своего продукта крупной корпорации. Бизнесмен заявил, что в обмен на небольшую сумму денег владельцы навсегда лишаются права улучшать жизнь пользователей.

Также владелец Telegram указал на найденные экспертами уязвимости в защите мессенджера WhatsApp: возможность взлома через видеовызов и недостаточное шифрование сообщений. Брешь позволяла хакерам получить доступ к аккаунтам и переписке пользователей, когда те отвечали на входящий видеозвонок.

По мнению Дурова, громкие обещания крупных корпораций, таких как Facebook, не выполняются из-за желания их владельцев из всего извлекать максимум прибыли. В заключение бизнесмен отметил, что в Telegram, в отличие от конкурентов, есть возможность заботиться о пользователях и защищать их интересы.

В начале октября стало известно, что с 2019 года в мессенджере WhatsApp появится реклама. В сентябре один из создателей мессенджера, программист Брайан Эктон рассказывал, что план по внедрению рекламы в приложение был разработан еще до его покупки. WhatsApp был продан Facebook в феврале 2014 года за 19 миллиардов долларов. По итогам сделки создатель приложения Ян Кум вошел в совет директоров корпорации. В апреле 2018 года он покинул свою должность из-за разногласий по конфиденциальности и шифрованию.

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