Переписку в WhatsApp удалось взломать

Уязвимость в мессенджере WhatsApp позволяла хакерам получить доступ к аккаунтам и переписке пользователей, когда те отвечали на входящий видеозвонок. Об этом сообщает издание The Register.

Проблема затронула пользователей iOS и Android. Уязвимость была обнаружена в конце августа. В начале октября компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, исправила ее. Об этом говорилось в техническом докладе, размещенном в сети.

Остается неизвестным, воспользовались ли хакеры уязвимостью до ее устранения. Агентство Reuters попросило Facebook прокомментировать эту информацию СМИ. На момент написания материала корпорация не отреагировала на запрос.

В конце сентября Facebook признала новую крупную утечку данных пользователей. В результате взлома в руках хакеров оказался доступ к 50 миллионам аккаунтов.

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