Найдена опасная уязвимость в Windows

Злоумышленники активно используют не устраненную производителем уязвимость в операционной системе Windows. В числе пострадавших от нападения — пользователи из России, с Украины, из Польши, Германии, Великобритании, США, Индии, Чили и с Филиппин, свидетельствуют данные компании ESET, поступившие в «Ленту.ру».

Так называемая уязвимость нулевого дня была обнаружена 27 августа. Баг затрагивает с 7-й по 10-ю версии операционной системы и связан с работой планировщика задач Windows.

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После того как эксплоит к уязвимости был обнародован, специалисты обнаружили, что ее для целевых атак использует кибергруппа PowerPool: хакеры изменили и перекомпилировали код. Атакам PowerPool подвергается ограниченное число пользователей. Однако злоумышленники отслеживают тренды и оперативно внедряют новые эксплойты, отмечает ESET.

Жертва атаки получает вредоносное письмо, которое предназначено для базовой разведки. Попав на компьютер, программа выполняет команды хакеров и передает им собранные с устройства данные. Если компьютер заинтересовал злоумышленников, на нем устанавливают бэкдор второго этапа, обеспечивающий постоянный доступ к системе. Уязвимость нулевого дня атакующие используют для расширения возможностей администрирования.

Ранее в сентябре выяснилось, что мошенники похищают фотографии и документы из чатов в WhatsApp с помощью шпионского программного обеспечения, замаскированного под популярный мессенджер Viber.

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