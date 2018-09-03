Обнаружен убийца антивирусов

Эксперты в области кибербезопасности из MalwareHunterTeam обнаружили опасный вирус-шифровальщик, названный именем бывшего американского президента Барака Обамы. О находке сообщило издание BleepingComputer.

При заражении устройства программой под названием «Вечный синий вирус-вымогатель Барака Обамы» на экране возникает фото 44-го президента США. Вымогатель пресекает деятельность установленных на компьютер антивирусов. Специалисты зафиксировали его влияние на такие известные продукты, как Kaspersky и McAfee.

После завершения антивирусных программ вредное ПО сканирует компьютер и шифрует на нем все файлы формата exe. Под воздействие попадает также содержимое папки Windows, которое обходят своим вниманием другие вирусы. Когда кто-то будет запускать подобные файлы, он автоматически запустит и вирусную программу.

После заражения на экране появляется изображение Барака Обамы, которое сопровождается контактными данными хакеров: чтобы получить инструкции по выкупу, пользователь должен связаться с ними по приведенному электронному адресу. Как распространяется данный вирус, пока неизвестно.

Весной 2018 года эксперты обнаружили вирус под названием StalinLocker. Вредная программа блокировала все файлы на компьютере, ставя на заглушку портрет Иосифа Сталина.

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