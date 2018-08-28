В сети наглядно продемонстрировали ограбление через смартфон

Пользователь «Алексей Викторович» опубликовал сюжет на YouTube, где продемонстрировал заражение смартфона опасным вирусом, который крадет у жертв деньги.

Со слов автора, работающего в сервисе, за последнюю неделю к нему обратилось несколько обладателей зараженных гаджетов.

Судя по видео, программа распространяется через ссылки скачивания, полученные жертвами через смс-сообщения. Как правило, вирус выдается за изображение, которое необходимо скачать.

Несмотря на многочисленные предупреждения, жертвы атаки позволяют приложению доступ к звонкам и сообщениям. Через рассылку по списку контактов вирус распространяется далее. Автор видео удивился, как много шагов, идущих вразрез с принципами информационной безопасности, делают юзеры.

Завсегдатаи развлекательного портала Pikabu, где запись набрала популярность, также удивились неосторожности владельцев смартфонов. «Привет! Я ленивый хакер, скачай мой вирус и запусти его!» — пошутил один из комментаторов. «Я дурачок, я буду скачивать любую дичь и запускать ее, несмотря на все предупреждения», — иронизируют посетители портала.

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