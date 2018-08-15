Найден способ залезть полицейскому в нагрудную камеру

Хакеры научились взламывать нагрудные камеры полицейских и удалять оттуда записи. Об этом рассказал консультант по кибербезопасности компании Nuix Джош Митчелл (Josh Mitchell) на ежегодной хакерской конференции DefCon, пишет The Motherboard.

Митчелл продемонстрировал уязвимости в пяти различных камерах, которые были разработаны специально для сотрудников правоохранительных органов. Среди взломанных устройств были камеры Vievu, Patrol Eyes, Fire Cam, Digital Ally и CeeSc.

Эксперт также показал, что хакеры могут манипулировать девайсом по своему усмотрению. Например, они имеют возможность удалять все кадры и связанные с ними метаданные, такие как местоположение, время и дата записи.

По словам Митчелла, ни одна из камер не использует криптографические ключи, которые гарантируют, что ПО и данные на устройстве не были изменены. Кроме того, видеофайлы не имеют цифровой подписи, поэтому полицейские не смогут проверить, действительно ли загруженный ролик был снят стражами правопорядка или его заменили хакеры.

Специалист также обратил внимание, что почти все камеры оборудованы Wi-Fi-модулем для подключения к мобильным станциям в автомобиле. Эта функция может позволить любому человеку отслеживать местонахождение полицейских с нагрудными камерами.

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