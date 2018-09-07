Неизвестные разослали детям порно через WhatsApp

Неизвестные злоумышленники отправляли пользователям порноизображения через WhatsApp. Их основной мишенью стали дети. Об этом сообщили полицейские из британского графства Чешир в своем официальном Twitter-аккаунте.

Злоумышленники действуют с зарегистрированного за рубежом телефонного номера. Они представляются другом получателя по имени Оливия: она просит записать ее новый мобильный. В качестве доказательства знакомства они присылают ссылку на фотографию, на которой якобы изображены вместе с адресатом. Однако указатель ведет на страницу с порно.

«Сообщили о вызывающих беспокойство сообщениях в WhatsApp, отправляемых с номера, зарегистрированного за рубежом. Отправитель притворяется другом, пишущим с нового номера, но затем отправляет порнографическую фотографию. Если ваши дети используют приложение, пожалуйста, поговорите с ними и проверьте их переписку», — предостерегли полицейские, сопроводив публикацию скриншотами.

— Halton Brook Police (@HaltonBrookPol) 04 сентября 2018, 19:28

Правоохранительные органы отметили активность злоумышленников, однако число их жертв среди несовершеннолетних пока неизвестно. Дети охотнее общаются с незнакомцами и могли открывать ссылки, доверившись им.

Ранее женщина, проживающая в ЮАР, пожаловалась, что ее против воли добавили в группу в WhatsApp, где распространялись порновидео. В отместку она опубликовала фотографии двух десятков ее участников на своей странице в Facebook.

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