Врач подал в суд из-за глупых сообщений в WhatsApp

Житель Саудовской Аравии подал иск против администратора группы в мессенджере WhatsApp, куда его без спроса включили. Об этом сообщает StepFeed со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина рассказал журналистам, что был добавлен в группу без своего согласия и в течение дня получал сообщения. В них были «глупые видео, фейковые новости и слухи». «Они продолжали посылать бесполезные, раздражающие сообщения и впустую тратили мое время», — цитирует Daily Mail недовольного пользователя.

Истец работает врачом, в группу его добавили вскоре после того, как он совершил хадж —мусульманское паломничество в Мекку. Знаком ли мужчина лично с администратором группы, не уточняется.

Адвокат Халед Абу Рашед отметил, что суды в Саудовской Аравии рассматривают подобные заявления, однако их успех не гарантирован. «Если истец не докажет, что пострадал от чего-то негативного, потому что был добавлен в группу WhatsApp, судья может закрыть дело», — отметил юрист.

Пользователи в Саудовской Аравии по-разному оценили поступок соотечественника. «У него нет времени на WhatsApp, но есть время для подачи исков?», — удивился один из комментаторов. Некоторые также задались вопросом, почему «пострадавший» просто не покинул группу, в которую его добавили.

В апреле специалисты обнаружили, что личные данные участников групповых чатов WhatsApp не находятся в безопасности. Любой желающий может собрать их в базу, включающую номера мобильных телефонов, а также изображения, видео и ссылки, которыми пользователи делились в чате.

В июне в Индии жители одного из штатов получили в WhatsApp сообщения о том, что в их регионе орудуют 500 преступников, которые притворяются нищими, убивают людей и забирают органы жертв. Толпа сельских жителей избила нескольких невиновных, которые действительно были нищими. Полицейские, вступив в группы WhatsApp, выяснили, что фейковую информацию отправляют трое мужчин, и арестовали их.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!