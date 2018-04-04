Участники групповых чатов в WhatsApp оказались в опасности

Специалисты обнаружили, что данные участников групповых чатов в мессенджере WhatsApp находятся под угрозой, поскольку любой желающий может собрать их в базу, включающую номера мобильных телефонов пользователей, а также изображения, видео и ссылки, которыми они делились в чате. Об этом сообщает Venture Beat.

Исследование провели Киран Гаримелла (Kiran Garimella) из Федеральной политехнической школы в Лозанне и Гарет Тайсон (Gareth Tyson) из Лондонского университета королевы Марии. Специалисты в течение полугода собирали информацию из 178 групповых чатов, которые они обнаружили с помощью веб-поиска. Всего было проанализировано полмиллиона сообщений, отправленных почти 46 тысячами пользователей.

Гаримелла и Тайсон использовали смартфон, на который был установлен WhatsApp, и применили метод расшифровки данных, предложенный индийскими специалистами. Вся информация, полученная из чатов, хранится в локальной базе данных на устройстве, как и ключ дешифрования. Они смогли извлечь его и получили массив данных групп.

В исследовании также говорится, что информация может быть собрана только после вступления в групповой чат, ранее отправленные сообщения при этом будут недоступны.

В конце марта стало известно о создании приложения, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями WhatsApp. Разработчики заявляли, что пользователи смогут следить за статусами собеседников даже в том случае, если те специально отключили эту функцию.

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