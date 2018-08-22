Модератором порногруппы в мессенджере оказалась «умственно отсталая» фермерша

Поэтесса Марти Весселс (Martie Wesseles) рассказала, что опасается за свою жизнь после того, как она опубликовала в социальных сетях фотографии участников порногруппы в WhatsApp. Ее создательницу в интервью порталу news24 она описала как «умственно отсталую» заводчицу кроликов.

На прошлой неделе Весселс, проживающая в ЮАР, выложила в своем профиле в Facebook фотографии более чем 20 человек. «Меня добавили в группу под названием "Порновидео". Все участники, несомненно, одержимы тем или иным дьяволом, потому что фотографии, обнажающие ваши тела, указывают мне, что вы больные на голову», — подписала она.

Модератора сообщества в WhatsApp женщина охарактеризовала как «умственно отсталую» фермершу, живущую в фургоне и разводящую кроликов. Участники группы делились домашними эротическими фото и видео со своим участием.

Со слов христианской поэтессы Весселс, ее добавили в группу около трех недель назад. Она покинула ее и пожаловалась администрации сервиса, однако позднее была против ее воли добавлена в аналогичные объединения. Женщина обманом раскрыла личности участников и предала их огласке.

После публикации Весселс стала получать анонимные звонки и сообщения с угрозами. После нескольких публикаций на эту тему в СМИ травля прекратилась.

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