Google и Telegram мотивируют соблюдать российские законы миллионными штрафами

В России планируют увеличить размер штрафов для отечественных и зарубежных технологических компаний, которые отказываются соблюдать требования российского законодательства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников издания, разработкой поправок занимаются в администрации президента и Роскомнадзоре. При этом официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский в разговоре с журналистами заявил, что Роскомнадзор не участвует в создании законопроектов, так как не является субъектом законодательной инициативы.

Изменения должны коснуться Кодекса об административных правонарушениях России. Новые положения законопроекта позволят облагать IT-компании штрафом в размере одного процента от их годовой выручки. Минимальная сумма штрафа составит 1,5 миллиона рублей, даже если у компании нет выручки в России. Причем штрафы можно будет взимать неоднократно.

Журналисты утверждают, что поправки затронут крупные поисковые системы Google и «Яндекс», мессенджеры Telegram и WeChat, новостные агрегаторы «Яндекс.Новости» и «Mail.Ru Новости», онлайн-кинотеатры Netflix, ivi.ru и Okko, а также средства обхода блокировок. Изменения коснутся и всех компаний, которые собирают персональные данные россиян, но не хранят их в России.

Источники издания отметили, что изменения помогут мотивировать корпорации соблюдать законы, так как угрозы блокировок часто не принимаются всерьез. При этом возможность заблокировать сервис у властей останется.

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