Путин одобрил тысячные штрафы за обход блокировок

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за публикацию ссылки на заблокированные в России сайты. Об этом сообщается на сайте президента.

Теперь операторы поисковиков несут ответственность за выведение в выдаче сайтов, доступ к которым ограничен на территории страны (по соответствующему реестру Роскомнадзора). За предоставление пользователям доменных имен и указателей страниц заблокированных порталов или их копий IT-компании получат штраф. Закон также распространяется на VPN-сервисы и анонимайзеры.

Сумма взыскания для поисковой системы может составить до 700 тысяч рублей. Физические лица получат штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, юридические — от 50 тысяч до 300 тысяч. Ответственным за исполнение обновлений в законе назначен Роскомнадзор.

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» был принят Государственной Думой 5 июня и одобрен Советом Федерации 20 июня 2018 года. Юридический документ вступит в силу через 90 дней после подписания главой государства.

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