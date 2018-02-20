Закон о запрете VPN оказался ненужным

Российские спецслужбы ни разу не обратились в Роскомнадзор с требованием ограничить работу анонимайзеров, сообщили РБК в ведомстве.

Закон, по которому сервисы обхода блокировок обязаны блокировать доступ к запрещенным в России сайтам, вступил в силу 1 ноября 2017-го. Он предполагает, что по представлению МВД или ФСБ Роскомнадзор направляет сервису VPN или анонимайзеру требование об ограничении доступа к таким ресурсам. Если анонимайзер это требование не выполнит, то попадет под блокировку сам.

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«По состоянию на сегодня (20 февраля — прим. «Ленты.ру») обращений от участников оперативно-разыскной и госбезопасности в отношении анонимайзеров и VPN-сервисов не поступало», — приводит РБК слова представителя Роскомнадзора.

По мнению аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, у Роскомнадзора нет рычагов давления на анонимайзеры. Кроме того, блокировать их ведомство не может с технической точки зрения: «Скопировать китайскую модель борьбы с VPN в России не смогут из-за ее дороговизны и радикально другой топологии российского сегмента сети интернета».

Законопроект о запрете сервисов обхода блокировок в Госдуму внесли в июне 2017-го, президент России Владимир Путин подписал его в июле.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» в апреле того же года писала, что Роскомнадзор пытается договориться с анонимайзерами о блокировке запрещенных ресурсов. Ведомство рассылало сервисам письма с вопросами, есть ли для этого техническая возможность, некоторые анонимайзеры расценили это как попытку давления.

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