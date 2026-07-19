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06:06, 19 июля 2026Мир

В МИД России раскрыли содержание бесед с Китаем о конфликте на Украине

Замглавы МИД Руденко: Россия и Китай обсуждают все вопросы урегулирования на Украине
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Россия поддерживает контакт с Китаем по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе, своевременно и на различных уровнях обсуждая все основные события на данном направлении», — рассказал замминистра.

Он отметил, что Москва признательна Пекину за сбалансированную позицию по Украине и приветствует его стремление играть позитивную роль в поиске мирного разрешения конфликта.

Руденко добавил, что российская сторона ценит приверженность Китая международному праву и стратегическому партнерству с Россией.

«Китайская сторона неоднократно — в том числе в принятом лидерами двух стран 20 мая совместном заявлении — подтверждала необходимость полного устранения первопричин конфликта для его окончательного урегулирования. Такой подход в полной мере находит отражение и в концептуальных внешнеполитических документах КНР, в частности, в представленной Си Цзиньпином в 2023 году "Глобальной инициативе безопасности"», — сказал замглавы МИД.

Замминистра подчеркнул, что Россия и КНР выступают против ущерба «легитимным интересам других стран в области безопасности» со стороны любых государств с целью получения каких-либо преимуществ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о позиции Китая по конфликту на Украине. По словам министра, она основана «на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования».

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